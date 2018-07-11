الحكومة الكورية تقرر تعليق المناورات السنوية أولتشي

أكتب :

2018-07-10 15:11:46

تحديث :

2018-07-10 16:47:34

الحكومة الكورية تقرر تعليق المناورات السنوية أولتشي

في أعقاب تعليق التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مع تراجع التوترات في شبه الجزيرة الكورية، قررت سيول عدم إجراء مناورات أولتشي هذا العام، والتي كان مقررًا إجراؤها الشهر القادم.
وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، قالت الحكومة إن القرار اتُّخذ تماشيًا مع التحسنات الأمنية والسياسية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وأيضا بعد تعليق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة.
وتهدف مناورات أولتشي السنوية إلى تعزيز قدرات إدارة الأزمات في البلاد والجاهزية الحربية.
وفي أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، قال وزير الداخلية "كيم بو كيوم" ووزير الدفاع "سونغ يونغ مو" إن الحكومة ستقوم بإعداد تدريبات وطنية جديدة لحالات الطوارئ، في إطار تدريبات "تيغوك" العسكرية الكورية الجنوبية.
وسوف تهدف مناورات "أولتشي تيغوك" التي سيتم إجراؤها بدءًا من العام القادم إلى إعداد البلاد للتعامل مع جميع أنواع الطوارئ، التي تتراوح بين هجمات من قبل عدو، وهجمات إرهابية، وكوارث طبيعية.

[Photo : YONHAP News]

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