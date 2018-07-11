الرئيس يأمر بالتحقيق في مقترح فرض الأحكام العرفية خلال إدارة الرئيسة السابقة

أمر الرئيس مون جيه إين بتشكيل فريق تحقيق مستقل، للتحقيق في مزاعم بأن قيادة الأمن الدفاعي قد درست فرض الأحكام العرفية خلال فترة وقفات الشموع ضد الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

وفي موجز صحفي اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيوم" إن الرئيس أمر وزير الدفاع "سون يونغ مو" بتشكيل فريق للتحقيق، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد كبير من المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع قد تورطوا في هذه المزاعم، ولذلك فليس من المناسب السماح لفريق داخلي تابع للوزارة بإجراء التحقيقات.

كما كلف الرئيس فريق التحقيق الخاص بتقصي المزاعم بأن قيادة الأمن الدفاعي قد فرضت رقابة على أسر ضحايا حادث غرق العبارة "سيه وال".

يشار إلى أن فريق التحقيق سيتكون من مدعين عسكريين غير مرتبطين بالجيش أو قيادة الأمن الدفاعي، وسوف يعمل دون توجيهات من المسؤولين العسكريين، بمن في ذلك وزير الدفاع.



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