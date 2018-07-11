الحكومة تلغي أوسمة ممنوحة لأكثر من 50 شخصًا

أكتب :

2018-07-10 16:11:33

تحديث :

2018-07-10 16:45:41

الحكومة تلغي أوسمة ممنوحة لأكثر من 50 شخصًا

قررت الحكومة الكورية إلغاء أوسمة ممنوحة إلى أكثر من 50 شخصًا، لكونها غير مناسبة.
وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن مجلس الوزراء توصل إلى القرار خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، وسيصبح الإلغاء نهائيًّا بمجرد موافقة الرئيس "مون جيه إين".
وسيتم إلغاء ما مجموعه 56 من الأوسمة التي مُنِحَت لثلاث وخمسين فردًا ومنظمة، من بينها وسام لرئيس مؤسسة للرعاية الاجتماعية في بوسان كان في قلب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في السبعينيات والثمانينيات.
كما سيتم تجريد سبعة أشخاص ومنظمتين متورطتين في قمع الحركة الديمقراطية في كوانغ جو، و45 شخصًا متورطين في تلفيق قضايا تجسس.

[Photo : YONHAP News]

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