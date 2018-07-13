إصدار تحذير من ارتفاع درجات الحرارية في سيول للمرة الثانية هذا العام

أكتب :

2018-07-12 14:49:15

تحديث :

2018-07-12 14:49:15

إصدار تحذير من ارتفاع درجات الحرارية في سيول للمرة الثانية هذا العام

تم إصدار تحذير من ارتفاع درجات الحرارة في سيول، في الساعة 11 صباح اليوم الخميس، وهو الثاني لهذا العام، حيث صدر التحذير الأول يوم 24 يونيو.
ويتم إصدار التحذير عندما تبلغ درجات الحرارة العظمى المتوقعة أكثر من 33 درجة مئوية، لمدة يومين متتاليين فأكثر.
ومع استمرار التوقعات بطقس شديد الحرارة طول عطلة نهاية الأسبوع، بدأت حكومة مدينة سيول تشغيل مكتب مساعدات للطوارئ، لمساعدة المواطنين على التعامل بشكل أفضل مع الحرارة.
وفي الصيف الماضي، تم إصدار 33 تحذيرًا من موجات الحر، و19 تحذيرًا من الليالي الاستوائية في سيول.

[Photo : YONHAP News]

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