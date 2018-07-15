أسعار البنزين المحلي تقترب من أعلى مستوياتها في عام 2018

أكتب :

2018-07-14 15:50:49

تحديث :

2018-07-14 15:50:49

أسعار البنزين المحلي تقترب من أعلى مستوياتها في عام 2018

ارتفعت أسعار البنزين المحلي طوال الأسبوعين الماضيين لتقترب من أعلى سعر لهذا العام.
وفقًا لموقع Opinet الخاص بمعلومات أسعار النفط الذي تديره شركة النفط الوطنية الكورية، ارتفع سعر البنزين العادي المباع في محطات الوقود عبر جميع أنحاء البلاد بمعدل 1.7 وون إلى حوالي 1609.9 وون للتر الواحد في الأسبوع الثاني من شهر يوليو.
كما ارتفع سعر وقود الديزل بمعدل 1.7 وون إلى 1410.8 وون، ليقترب من أعلى مستوى لهذا العام.
وانخفضت أسعار البنزين المحلية لمدة أسبوعين متتاليين في النصف الثاني من يونيو، لكنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية.
أشارت مؤسسة النفط الوطنية إلى عوامل مثل استئناف تصدير النفط الليبي، والمراجعة الأمريكية للعقوبات المفروضة على إيران وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي كأسباب لتقلبات أسعار النفط العالمية.

[Photo : KBS News]

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