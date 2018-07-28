العثور على النائب البرلماني نوه هوي تشان منتحرا

تم العثور على "نوه هوي تشان" نائب البرلمان عن حزب العدل المعارض قتيلا.

وقالت الشرطة إنه من المعتقد أن "نوه" قفز من نافذة بين الطابقين السابع عشر والثامن عشر من بنايته السكنية في حي "ياك سو دونغ" في سيول، حيث عثر حارس الوحدة السكنية على جثة "نوه" في حوالي الساعة التاسعة و40 دقيقة من صباح اليوم الاثنين.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور أيضاعلى مذكرة بانتحاره قال فيها إنه تلقى أموالا من "دروكينغ"، لكنا لم تكن ذات صلة بمصالح خاصة.

وقد بدأ فريق تحقيقات خاص في إجراء تحقيقات في المزاعم حول حصول النائب "نوه" على أموال غير شرعية تبلغ قيمتها 50 مليون وون من جانب "دروكينغ" المدون المتورط في فضيحة تزوير الرأي العام في شهر مارس من عام 2016، أي قبيل الانتخابات العامة في ذلك الوقت.

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