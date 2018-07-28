عدد المصابين بأمراض الحرارة في كوريا يتجاوز ألف شخص هذا العام

أكتب :

2018-07-23 13:16:30

تحديث :

2018-07-23 18:35:25

عدد المصابين بأمراض الحرارة في كوريا يتجاوز ألف شخص هذا العام

شهد عدد المصابين بالأمراض الناجمة عن الحرارة العالية زيادة بنسبة 60% هذا العام مقارنة بالعام الماضي ليتجاوز ألف شخص.
وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد المصابين بأمراض الحرارة بلغ 1043 شخصا منذ بداية هذا العام وحتى يوم الحادي والعشرين من يوليو الجاري، بزيادة مقدارها 400 شخص، أي بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف المركز أن نصف عدد حالات الإصابة بأمراض الحرارة قد ظهر خلال السبعة أيام الماضية، وأن 7 من 10 حالات الوفاة الناجمة عن الحرارة الشديدة قد حدثت خلال نفس الفترة.
وأشار تقرير المركز إلى أن 84% من المصابين قد تعرضوا لأمراض الحرارة بسبب ممارستهم أنشطة ميدانية، منها أنشطة زراعية في الحقول.

[Photo : YONHAP News]

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