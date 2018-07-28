البرلمان يتلقى تقريرا حول تحركات الجيش خلال مظاهرات ضوء الشموع

تم العثور على وثيقة عسكرية مثيرة للجدل تحتوي على إجراءات مفصلة بشأن إعلان محتمل للأحكام العرفية، بما في ذلك الخطوات الدبلوماسية للحصول على موافقة من قبل الولايات المتحدة على تلك الإجراءات.

وقدمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الاثنين تقريرا إلى اللجنة البرلمانية للدفاع يتكون من 67 صفحة، وتضمن ما جاء في وثيقة عسكرية حول إجراءات الجيش ضد مظاهرات ضوء الشموع في العام الماضي، والتي تفيد بأن قيادة الأمن الدفاعي قد بحثت في مطلع العام الماضى إمكانية فرض القانون العسكرى في حالة تصاعد المظاهرات التي طالبت بإقالة الرئيسة آنذاك "بارك كون هيه".

ووفقاً للتقرير، فقد درس الجيش مسألة اتخاذ خطوات دبلوماسية تشمل قيام وزير الدفاع بالاجتماع مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان تعاونه في السعي للحصول على اعتراف واشنطن بفرض الأحكام العرفية.

وقال التقرير إن هذه الخطوة تماثل ما تم اتخاذه في مايو 1980 عندما أعلن الجيش الأحكام العرفية خلال اندلاع الحركة المؤيدة للديمقراطية في مدينة "كوانغ جو".

كما تضمنت الوثيقة خططًا مفصلة لمنع البرلمان من إنهاء سيطرة الجيش على البلاد، وحددت طرقًا لمراقبة التقارير الإخبارية التي تبثها شبكة "كي بي إس" ووكالة "يونهاب" للأنباء وغيرها من المنافذ الإخبارية الرئيسية فور إعلان قانون الأحكام العرفية.

وتعتزم لجنة الدفاع البرلمانية استجواب وزير الدفاع "سونغ يونغ مو" وقائد قيادة الأمن الدفاعي "لي سوك كو" بشأن تلك الوثيقة خلال جلسة عامة تعقد اليوم الثلاثاء.







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