توافد المعزين على جنازة نائب حزب العدالة الراحل

أكتب :

2018-07-24 15:36:00

تحديث :

0001-01-01 00:00:00

توافد المعزين على جنازة نائب حزب العدالة الراحل

استمر المعزون في التوافد على مستشفى سيفرانس في جامعة يون سيه حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، لزيارة المذبح التذكاري الذي أقيم للنائب الراحل روه هوه تشان.
وقدَّم أعضاء البرلمان الرئيسيون تعازيهم، بمن فيهم رئيس البرلمان "مون هيه سانغ"، وزعماء التكتلات البرلمانية الحزبية الذين كان النائب الراحل برفقتهم في زيارة إلى الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.
وامتلأ المكان بالزهور والورود التي أرسلها المعزون، بمن في ذلك الرئيس مون جيه إين.
وسوف تقام جنازة روه في البرلمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة.
يشار إلى أن روه انتحر من خلال القفز من نافذة مبنى سكني في سيول.
ويأتي انتحاره وسط مزاعم بأنه حصل على 50 مليون وون في فضيحة المدون "دروكنغ"، وهو المدون المتورط في فضيحة تزوير الرأي.

[Photo : YONHAP News]

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