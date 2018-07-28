توقعات بارتفاع قياسي في الطلب على الطاقة اليوم

من المتوقع أن يسجل الطلب على الطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية رقما قياسيا اليوم الأربعاء نتيجة لاستمرار موجة الحر الحارقة.

وقالت بورصة كوريا للطاقة إن الطلب الأقصى على الكهرباء فى البلاد يتوقع أن يصل إلى 93 مليون كيلووات بين الساعة الرابعة والخامسة من مساء اليوم، وهو ما سيتجاوز الرقم القياسي الحالي البالغ 92 مليونا و480 ألف كيلووات الذي تم تسجيله أمس الثلاثاء.

وتوقعت البورصة أن يظل احتياطي الطاقة في مستوى آمن يبلغ 6,3 مليون كيلووات خلال تلك الفترة، بحيث يبلغ معدل الاحتياطي 6,8%.

ويذكر أنه في حالة انخفاض الاحتياطي من الطاقة الكهربائية في كوريا إلى مستوى أقل من خمسة ملايين كيلووات، يتم إصدار تنبيه بواسطة الحكومة تطلب فيه من الشركات والأسر تخفيض استهلاك الطاقة.



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