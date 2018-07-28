استمرار تراجع معدلات الولادة في كوريا الجنوبية في مايو

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء أن عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية قد انخفض مرة أخرى في مايو، في أحدث العلامات على مشكلة انخفاض معدلات المواليد المزمنة، التي تعاني منها كوريا، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأوضحت البيانات أن عدد المواليد الجدد في مايو بلغ 27 ألفا و900، بانخفاض نسبته 7.9% مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت الأرقام الرسمية أن عدد المواليد الجدد انخفض في الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وقد استمرت معدلات الإنجاب الشهرية منذ ديسمبر 2015 في الانخفاض.

وفي العام الماضي، انخفض عدد المواليد الجدد إلى مستوى قياسي، رغم الجهود المبذولة لعلاج تلك المشكلة. وفي عام 2017، بلغ عدد المواليد الجدد 357 ألفا و700، بانخفاض نسبته 11.9%، عن العام الأسبق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الخصوبة الإجمالي، أو عدد الأطفال الذين يُتوقَّع أن تنجبهم المرأة خلال حياتها، تراجع إلى 1.05 في العام الماضي، ليسجل أيضًا أقل مستوى له.

وإلى جانب الزيادة السريعة في أعداد المسنين، يؤدي تراجع عدد المواليد الجدد في كوريا إلى تقليل القوى العاملة المتاحة، ويزيد من تكاليف الرعاية الاجتماعية. وقد قامت الحكومة بضخ 80 تريليون وون للتعامل مع انخفاض معدل المواليد في العقد الماضي، بما في ذلك إجراءات تشجيع المواطنين على الإنجاب من خلال تقديم حوافز متنوعة ومكافآت نقدية.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد حالات الوفاة 23 ألفا و900 في مايو، بزيادة 0.4% عن العام السابق.



[Photo : KBS News]