فريق التحقيق في فضيحة التزوير يحصل على الذاكرة الرقمية الخاصة بالمدون

أكتب :

2018-07-25 15:14:00

تحديث :

2018-07-25 15:45:30

فريق التحقيق في فضيحة التزوير يحصل على الذاكرة الرقمية الخاصة بالمدون

حصل فريق التحقيق المستقل، الذي يحقق في فضيحة تزوير الرأي على الانترنت، التي تورط فيها المدون المسمى "دروكنغ"، على الذاكرة الرقمية "يو إس بي" الخاصة بالمدون، التي تحتوي على بيانات تتعلق بتلاعبه في التعليقات على الانترنت.
وقال الفريق الذي يقوده المستشار الخاص "هاه إيك بوم" اليوم الأربعاء إنه حصل على ذاكرة بسعة 128 غيغابايت، وكلمة مرور سرية، طلب "دروكنغ" من أحد أعضاء فريقه على الانترنت أن يخفيها في أثناء استجوابه في 18 يوليو.
ويعتقد أن "دروكنغ" قد نقل البيانات إلى تلك الذاكرة يوم 19 مارس، أي قبل يومين من احتجازه بواسطة الشرطة.
ويعتقد فريق التحقيقات أن الذاكرة تحتوي على سجلات بعمليات التلاعب، ونص كامل للمحادثات التي أجراها المدون مع حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، كيم كيونغ سو.
وقال فريق التحقيق إنه ينظر في الكثير من الملفات وصلتها بالقضية، وهو الآن بصدد تحليل البيانات.

[Photo : YONHAP News]

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