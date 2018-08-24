كوريا الجنوبية تسجل أدنى مستوى مواليد في تاريخها

تستمر نسبة المواليد في كوريا في الانخفاض، بحيث سجل عدد المواليد الجدد في العام الماضي أدنى مستوى له في التاريخ.

أصدرت هيئة الإحصاءات الكورية اليوم تقريرا عن مواليد عام 2017. وطبقا للتقرير، بلغ عدد المواليد في العام الماضي 357 ألفا و800 مولود، ما يعادل انخفاضا بنحو 48 ألفا و500 مولود، أي 11.9 % بالمقارنة مع العام السابق، معلنا تراجعا عن مستوى 400 ألف مولود لأول مرة منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1970.

أما معدل المواليد لكل امرأة فقد بلغ 1.05، مسجلا انخفاضا بنحو 0.12 بالمقارنة مع العام السابق. بينما بلغ معدل أعمار الأمهات 32.6 عاما، وبلغت نسبة المنجبات كبيرات السنة اللاتي تجاوزت أعمارهن 35 عاما 29.4 %.

أما نسبة الأسر التي انجبت طفلها الأول بعد أقل من سنتين من الزواج فقد بلغت 65.8 %، لتنخفض 2.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع العام السابق.

ومقارنة مع العام 2016، تراجع عدد المواليد في 16 مدينة ومقاطعة باستثناء مدينة سيه جونغ.

[Photo : KBS News]