الصادرات الكورية تشهد زيادة تقدر بـ 16.4% لشهر ديسمبر

وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، فقد بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر ديسمبر الجاري 31.5 مليار دولار، بزيادة تقدر نسبتها بـ 16.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية قد سجلت زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

وبلغ متوسط حجم الصادرات على أساس يومي منذ بداية شهر ديسمبر وحتى يوم العشرين من نفس الشهر، مليارين و30 مليون دولار، بزيادة قدرها 167.4% أيضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن بين المنتجات التي قادت زيادة الصادرات الكورية، أشباه الموصلات التي شهدت زيادة بنسبة 80.5% ، والسفن بنسبة 48.8%، والمنتجات البيتروكيميائية بنسبة 29.2%.

أما السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية فقد شهدت انخفاضا في حجم صادراتها.

وقال التقرير إن حجم صادرات الصين والولايات المتحدة وفيتنام قد شهد زيادة، في الوقت الذي انخفض فيه هذا الحجم بالنسبة للاتحاد الأوربي والشرق الأوسط.

وبلغ حجم الواردات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من ديسمبر الجاري 29.4 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 19.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك 2.1 مليار دولار من الفائض التجاري.





