لجنة التجارة العادلة تجري تحقيقات ميدانية مع أسواق العملات الافتراضية

أكتب :

2017-12-21 10:24:45

تحديث :

2017-12-21 10:26:05

لجنة التجارة العادلة تجري تحقيقات ميدانية مع أسواق العملات الافتراضية

بدأت لجنة التجارة العادلة أمس الأربعاء في إجراء تحقيقات ميدانية مع أسواق العملات الافتراضية الكورية حول ما إذا كانت قد انتهكت قانون التجارة الإلكترونية والقوانين المتعلقة بالمستهلكين.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق نظام تحديد الهوية الشخصية علي أسواق العملات الافتراضية اعتبارًا من شهر يناير من العام القادم.
وستقوم لجنة التجارة العادلة بإجراء تحقيقات مع 13 سوقا للعملات الافتراضية في كوريا الجنوبية، ومنها "كور إن وون" و"كوربيت"، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على نتائج التحقيقات.
ومن جانبها، تخطط لجنة الاتصالات الكورية أيضا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بناء على نتائج التحقيقات بحلول شهر يناير من العام القادم، بما في ذلك فرض غرامة مالية على الأسواق التي انتهكت القوانين ذات الصلة، من بينها قانون الاتصالات المعلوماتية.

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