البنك المركزي: كوريا الجنوبية تحقق معدل النمو المتوقع العام المقبل

توقَّع محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" أن يواصل الاقتصاد الكوري التقدم في معدل النمو المتوقع في العام المقبل، على خلفية الازدهار الذي حققته التجارة العالمية، ما لم يعاني من مخاطر غير متوقعة.

وقدَّم محافظ البنك المركزي هذا العرض اليوم الخميس، خلال اجتماع مع الباحثين ورؤساء معاهد البحوث الاقتصادية في سيول.

وقال "لي" إن البلاد تواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي الشديد هذا العام، بعد عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، وتزايد المخاطر الكورية الشمالية، والإجراءات الحمائية الاقتصادية.

وقال إن الاقتصاد نما بنسبة تجاوزت 3% على الرغم من عدم اليقين، حيث نمت صادرات البلاد بوتيرة أسرع من أكبر عشر دول مصدرة في العالم.

وتوقع أن يصل التضخم إلى المعدل المستهدف لدى الحكومة، وهو 2% في العام المقبل. مشيرًا إلى النزعة الحمائية ورفع أسعار الفائدة في البلدان الكبرى كعوامل متغيرة.



