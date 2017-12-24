تشغيل نظام القطار فائق السرعة

من المقرر افتتاح خط السكة الحديدية فائق السرعة، الذي يربط بين العاصمة سيول و”بيونغ تشانغ”، حيث ستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، غدًا الجمعة.

وسوف يربط الخط فائق السرعة بين سيول والمدينة الساحلية الشرقية "كانغ نيونغ"، في مقاطعة "كانغ وون"، لمسافة تستغرق ساعتين فقط، كما يمكن الوصول إلى الملاعب الأولمبية في وقت أسرع من ذلك.

يشار إلى أن مدة السفر كانت تصل سابقًا إلى 5 ساعات.

وقد استثمرت الحكومة 4.3 تريليون وون لإنشاء خط السكة الحديدية الذي يمر عبر سلسلة جبال "تايبيك" في "كانغ وون".

وتعتزم الحكومة، خلال دورة الألعاب الشتوية التي ستُفتتح بعد 50 يومًا من الآن، تشغيل خطوط القطار التي ستنقل الرياضيين والسياح مباشرةً من مطار إنتشون إلى الملاعب الأولمبية.

