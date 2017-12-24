السياحة الصينية في كوريا الجنوبية قد تواجه تقييدات أخرى

تبحث السفارة الكورية لدى الصين ما قد يمثِّل حظرًا جديدًا على السياح الصينيين القادمين إلى كوريا الجنوبية.

وقد أفادت الأنباء أن بعض وكالات السياحة والسفر في مدينة "تشينغ داو" الصينية قد أبلغت بعدم فتح رحلات جماعية إلى كوريا الجنوبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير من العام القادم. ومن المتوقع أن تحذوا حذوها مدن أخرى قريبًا.

وكانت السياحة الصينية إلى كوريا الجنوبية قد انخفضت بشكل حاد كجزء من إجراءات الانتقام الصينية غير الرسمية، بسبب نشر نظام "ثاد" الأمريكي الصاروخي في كوريا الجنوبية، لكن بكين وسيول توصلتا إلى تفاهم حول القضية في أكتوبر الماضي.

وقد ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم أنها لم تسمع بأي حظر أعيد فرضه، وقالت إن بكين ترى التعاون بين البلدين يسير بشكل إيجابي.

