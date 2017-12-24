تحرير النقل الجوي على الخط بين إنتشون وخاباروفسك

من المقرر أن يتم تحرير النقل الجوي على الخط بين سيول وخاباريفسك الروسية.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم الجمعة إن سلطة الملاحة الجوية الروسية قد أبلغت شركات الطيران الكورية مؤخرًا بأنها ستقوم بإلغاء قيود مفروضة على تسيير الرحلات الجوية إلى مدين خاباريفسك.

وتنص اتفاقية الملاحة الجوية الموقعة بين كوريا الجنوبية وروسيا في شهر ديسمبر من عام 1997، على أنه سيتم السماح لشركة طيران واحدة فقط من كل جانب بتسيير رحلاتها على خط جوي يربط بين البلدين.

وبموجبها، تقوم شركة "آسيانا" الكورية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا على الخط بين إنتشون وخاباروفسك، فيما تسير شركة "أوروبا" الروسية خمس رحلات أسبوعيا عل نفس الخط.

ومن المتوقع أن يسهم القرار بتحرير النقل الجوي إلى خاباروفيسك في زيادة التبادل والتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وروسيا، باعتبار أن مدينة خاباروفيسك تعد مركزًا لصناعات النقل واللوجيستية والحديد والصلب.