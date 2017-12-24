الحكم على مؤسس لوتيه بالسجن 4 سنوات في قضية الاختلاس

حكمت محكمة منطقة سيول المركزية، اليوم الجمعة، على مؤسس مجموعة لوتيه العملاقة، "شين كيوك هو"، بالسجن لمدة أربع سنوات، في قضية الاختلاس وخيانة الثقة.

لكن المحكمة برأته من تهمة التهرب الضريبي. كما أنه لا يزال حرًّا في انتظار الاستئناف، لأسباب صحية.

وتم التعامل مع ابنه وخليفته، الرئيس الحالي لمجموعة لوتيه، "شين دونغ بين"، على نحو أكثر تساهلًا، حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، على خلفية تهم مماثلة.

وقد وجهت إليه تهمة اختلاس نحو 50 مليار وون، والتسبب في خسائر بلغت قيمتها 130 مليار وون. وقررت المحكمة أنه مسؤول جزئيًّا عن هذه الخسائر.

وقد برأت المحكمة شقيقه الأكبر "شين دونغ جو"، النائب السابق لرئيس شركة لوتيه هولدنغز، من تهمة الاختلاس، بينما حكمت على شقيقته "يونغ جا" بالسجن لمدة عامين، بتهمة التهرب الضريبي وخرق الثقة.

كما حكمت المحكمة على زوجة مؤسس لوتيه العرفية "سيو مي كيونغ" بالسجن لمدة سنتين، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.







