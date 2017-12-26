تجاوز مبيعات السيارات الهجينة المستوردة 20 ألف هذا العام

تجاوزت لأول مرة مبيعات السيارات الهجينة المستوردة عشرين ألف سيارة هذا العام تماشيا مع نمو سوق السيارات الصديقة للبيئة.

وطبقا لتقرير صادر عن الاتحاد الكوري لمستوردي وموزعي السيارات اليوم الاثنين، بلغ عدد السيارات الهجينة المستوردة التي تم بيعها في كوريا الجنوبية 20 ألفا و644 سيارة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 46.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان حجم مبيعات السيارات الهجينة المستوردة قد بلغ 16 ألفا و259 وحدة في العام الماضي بعد أن كان 56 وحدة عام 2006 . ومن ثم تجاوزت مبيعاتها ألف سيارة لأول مرة عام 2009 ، وستة آلاف سيارة عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن حصة السيارات الهجينة في السوق الكورية للسيارات المستوردة 9.7% في شهر نوفمبر الماضي ، بعد أن كانت 7.2% في نهاية العام الماضي.



