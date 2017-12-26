غالبية الشركات الكورية الصغيرة متفائلة بالعام المقبل

أكتب :

2017-12-26 10:42:24

تحديث :

2017-12-26 10:42:24

غالبية الشركات الكورية الصغيرة متفائلة بالعام المقبل

توقعت غالبية الشركات الصغيرة فى كوريا الجنوبية زيادة مبيعاتها وزيادة أرباحها التشغيلية في العام القادم.
ووفقا لتقرير صادر عن مركز التعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة وتضمن نتائج مسح أجراه مؤخرا على ألف شركة صغيرة، قال 52,7% منها إنها تتوقع زيادة مبيعاتها في العام القادم، وقال 26% منها إن العام القادم سيكون مشابها لهذا العام، بينما توقع 20% منها أن تنخفض مبيعاتها فى العام القادم.
وأوضح التقرير أن نتائج المسح تعكس شعور الشركات الصغيرة بالإيجابية في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية للصادرات والناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير أشار أيضا إلى أن 43% من الشركات التي شاركت في المسح قالت إنها تتوقع أن تزداد ظروف الأعمال سوءا فى العام القادم.

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