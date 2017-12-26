حجم الشحنات في ميناء بوسان يتجاوز 20 مليون وحدة مكافئة

أكتب :

2017-12-26 10:44:27

تحديث :

2017-12-26 10:44:27

حجم الشحنات في ميناء بوسان يتجاوز 20 مليون وحدة مكافئة

تجاوزت كمية البضائع التي تمت معالجتها في ميناء بوسان 20 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما، للمرة الأولى.
وقد وصل ميناء بوسان إلى هذا المستوى غير المسبوق بعد 39 عاما من إنشائه فى عام 1978، وهو أول ميناء كوري جنوبي يخصص للتعامل مع الحاويات.
وستعقد هيئة ميناء بوسان ووزارة المحيطات ومصائد الأسماك فى الساعة الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء مراسم للاحتفال بهذا الإنجاز فى ميناء بوسان الجديد.
ويذكر أن ميناء بوسان قد أصبح بذلك الميناء السادس على مستوى العالم الذي تصل قدرة التعامل مع الحاويات فيه إلى 20 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما، بعد موانئ "هونغ كونغ" و"سنغافوره" و"شانغهاي" و"شين زين" و"نينغبو زوشان".

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