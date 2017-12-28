أول جولة من مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية الشهر القادم

أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رسميا أنه سيتم عقد أول جولة من المفاوضات حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في واشنطن يوم 5 من شهر يناير القادم.

ومن المقرر أن يحضر هذه الجولة مدير قسم السياسات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية "يو ميونغ هي"، ومساعد ممثل مكتب التجارة الأمريكي "مايكل بيمون".

تجدر الإشارة إلى أن البلدين اتفقا في الدورة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي على ضرورة تعديل الاتفاقية من أجل تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل للاتفاقية.

وسبق لكوريا أن أنهت جميع الإجراءات الرامية إلى بدء المفاوضات بما فيها إجراء دراسة جدوى اقتصادية حسب قانون إجراءات التجارة المحلي وجلسة استماع مفتوحة، والتقدم بتقرير ذي صلة إلى البرلمان.

أما وزير التجارة الأمريكي "ويلفر روس" فقد أعرب في ندوة أخيرة عن أمله في أن تسير المفاوضات بسرعة وعلى ما يرام. واختار الوزير الأمريكي مجال السيارات كأهم المجالات التي يركز عليها الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات.

ويخطط الجانب الكوري لشرح موقفه على نحو فعال من أجل تعزيز المعاملة بالمثل، وتحقيق التوازن في المنافع للجانبين.