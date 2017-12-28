فريق التحقيقات الخاصة يطالب مجددا بسجن نائب رئيس سام سونغ 12 عاما

طلب فريق التحقيقات الخاصة الذي يقوده النائب العام "بارك يونغ سو" بسجن "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترنيات لمدة 12 عاما، وذلك في آخر جلسة لمحكمة الاستئناف التي عقدت أمس في محكمة سيول العليا، وهو نفس الطلب الذي تم تقديمه في المحكمة الابتدائية.

وقال "بارك" إن القضية عبارة عن إعطاء رشوة إلى الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" ومقربين منها مقابل تسلم حق رئاسة الشركة، وهو ما يعد نموذجا لأعمال الفساد بين الدائرتين السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن حجة دعم سباق الخيل ومؤسسة سباق الخيل باعتباره مساهمة اجتماعية تعتبر بمثابة عار على الأنشطة الحقيقية للمساهمة الاجتماعية.

وفي المقابل، قال فريق الدفاع القانوني عن "لي" إن الإدراك الخاطئ لفريق التحقيقات الخاصة جعل حقيقة القضية تلتوي بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين خاضا مواجهات قانونية شرسة عبر 17 جلسة من المحاكمة على مدار 4 أشهر.

الجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بسجن "لي" لمدة 5 سنوات بتهمة تقديم رشاوى إلى الرئيسة السابقة وصديقتها المقربة "تشيه سون شيل".

ومن المنتظر أن يصدر الحكم الأخير في القضية في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 5 من شهر فبراير القادم.