تعافي الناتج الصناعي الكوري في نوفمبر

انتعش الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر، كما شهد الاستهلاك والاستثمار زيادات حادة.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، ارتفع الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد في شهر نوفمبر بنسبة 1.2% على أساس شهري.

وكان الناتج الصناعي الكوري قد ظل ثابتًا في شهر أغسطس الماضي، ونما بنسبة 0.8% في سبتمبر، لكنه تراجع في شهر أكتوبر بنسبة 1.8%.

وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا اقتصاديا للاستهلاك، بنسبة 5.6% الشهر الماضي، مسجلة بذلك أكبر نسبة نمو منذ 9 سنوات تقريبًا، وذلك بسبب الخصومات الكبيرة وإطلاق بعض الهواتف الذكية الجديدة.

كما سجل مؤشر مبيعات التجزئة رقمًا قياسيًّا بسبب الزيادة الحادة في الاستهلاك.

وارتفع استثمار الشركات بنسبة 10.1%، وهي أكبر زيادة منذ شهر مارس الماضي، وذلك بسبب الاستثمارات في قطاع السيارات.



