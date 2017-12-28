تجاوز عدد بطاقات سيول السياحية المباعة 20 ألف نسخة

صرحت بلدية سيول اليوم بأن حجم بيع بطاقات سيول السياحية المسماة "بطاقة سيول للاستكشاف" قد تجاوز 20 ألف بطاقة، بعد مرور عام و5 أشهر على بدء صدورها.

وقالت إنه سيتم في العام القادم إصدار بطاقات سياحية تبلغ صلاحيتها 72 ساعة، بعد أن صدرت بطاقات 24 ساعة وبطاقات 48 ساعة. كما من المقرر أن تصدر بطاقات سياحية خاصة لنجوم الموجة الكورية الثقافية "هاليو" في العام القادم.

تجدر الإشارة إلى أن بطاقات سيول للاستكشاف عبارة عن بطاقات سياحية خاصة للأجانب تسمح بزيارة 21 معلما سياحيا في سيول بالمجان، وتلقي ميزة التخفيض في 13 عرضا ثقافيا ومتاجر الإعفاء عن الضرائب، وقد صدرت لأول مرة في شهر يوليو من العام الماضي.

وكانت الفلبين أكثر الدول التي اشترت تلك البطاقات، وجاء بعدها كل من هونغ كونغ وماليزيا والصين على التوالي. ومن أهم المعالم السياحية التي يزورها السياح باستخدام تلك البطاقات: "برج سيول" و"متحف سيول" وقصر "كيونغ بوك".