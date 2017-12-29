عملة بيتكوين تخسر خسارة كبيرة بعد إعلان كوريا فرض قيود على سوقها

أكتب :

2017-12-29 11:40:43

تحديث :

2017-12-29 15:43:52

عملة بيتكوين تخسر خسارة كبيرة بعد إعلان كوريا فرض قيود على سوقها

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن سعر عملة "بيتكوين" الافتراضية قد انخفض بنسبة 11% اليوم الجمعة مقارنة بالأمس ليصل إلى 13 ألفا و600 دولار، وذلك بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية خوض حملة للتضييق على التعامل بتلك العملة الإلكترونية.
وقد تمكنت عملة "بيتكوين" من أن تقفز من مستوى 997 دولارا في بداية هذا العام إلى مستويات تفوق 20 ألف دولار، وتقلب سعرها في الآونة الأخيرة بشكل حاد لدرجة أن تراوح بين 10 آلاف دولار و20 ألف دولار، وهو ما جعل الحكومة الكورية تشعر بالقلق وتعلن الحرب عليها.
وقالت صحيفة "وال ستريت جارنال" الأمريكية إن حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجم تداول عملة "بيتكوين" في العالم قد بلغت 25% في شهر ديسمبر الجاري.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن كوريا الجنوبية تعد أكثر دول العالم حجما في تداول عملة "بيتكوين" الافتراضية.

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