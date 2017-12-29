كوريا الجنوبية تحظر فتح حسابات جديدة للاستثمار في العملات الافتراضية

أكتب :

2017-12-29 11:41:28

تحديث :

2017-12-29 11:41:28

لن يتم السماح للأفراد في كوريا الجنوبية بفتح حسابات مصرفية جديدة، لمعاملات العملات الافتراضية.
وكشفت وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية المحلية اليوم الخميس عن عدد كبير من الإجراءات الحكومية، الرامية إلى احتواء التداعيات المحتملة، الناشئة عن الفقاعة التي تشكلت في سوق العملة الافتراضية سريع التوسع.
وكجزء من التدابير، دعت لجنة الخدمات المالية، المصارف التجارية، إلى التوقف فورًا عن فتح حسابات افتراضية جديدة، التي تكون مخصصة للمعاملات على العملات الافتراضية.
كما حثت المصارف أيضًا على تعزيز مراقبتها لسياسة الأسماء الحقيقية، بحيث لا يمكن إساءة استخدام الحسابات المالية العادية في الاستثمار في العملات الافتراضية.
وطالبت البنوك بإيقاف خدمات الدفع والتسوية، لبعض العملات الافتراضية، التي اعتُبِرَت "غير صحية".

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