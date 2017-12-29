1.9 % زيادة في أسعار المستهلك في كوريا خلال هذا العام

قال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة إن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 1.9% هذا العام، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ خمس سنوات.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في شهر ديسمبر الجاري شهد ارتفاعا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت 2.6% في شهر أغسطس، و2.1% في سبتمبر، و1.8% في أكتوبر، و1.3% في نوفمبر.

وأرجع التقرير السبب في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في كوريا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 7.5% خلال هذا العام، مما تسبب في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.33%.

كما أشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلك قد شهد ارتفاعا بنسبة 0.7% في عام 2015، و1% في العام الماضي.