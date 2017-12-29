سوق الأسهم الكورية تختتم تداولها لهذا العام

أكتب :

2017-12-29 14:37:06

تحديث :

2017-12-29 14:37:54

سوق الأسهم الكورية تختتم تداولها لهذا العام

اختتمت سوق الأسهم الكورية تداولها لهذا العام في احتفال أقيم أمس الخميس في بوسان.
وفي كلمة ألقاها في الاحتفال، قال رئيس البورصة الكورية "تشونغ جي وان" إن السوق المالية الكورية تمكنت من تحقيق نمو بارز هذا العام رغم مختلف العوامل الخطيرة، ومنها الأزمة النووية لكوريا الشمالية والحمائية التجارية العالمية.
وأشار "تشونغ" إلى أن مؤشر البورصة الكورية "كوسبي" بلغ 2467.49 نقطة في اليوم الأخير من التدولات لهذا العام ، بزيادة نسبتها 21.8% مقارنة بنهاية العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى نسبة منذ عام 2009.
وسيتم افتتاح سوق الأسهم للعام الجديد يوم الثاني من يناير القادم.

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