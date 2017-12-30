مؤشر كوسبي يتمتع بسنة صاعدة غير مسبوقة

أكتب :

2017-12-30 14:39:20

تحديث :

2017-12-30 16:33:07

مؤشر كوسبي يتمتع بسنة صاعدة غير مسبوقة

أغلق مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب (كوسبي) عند مستوى 2467.49، في آخر أيام التداول لهذا العام، أول أمس الخميس.
ويعد هذا أعلى مستوى تصل إليه البورصة الرئيسية في نهاية العام، بارتفاع قدره 441.03 نقطة، أو ما يعادل 21.76%، عن المستوى الذي بلغته العام السابق.
ويمثل هذا أيضًا أعلى نمو سنوي للمؤشر، منذ عام 2009.
وقد تجاوز المؤشر لأول مرة في تاريخه حاجز 2500 نقطة في هذا العام، وذلك في الثالث من شهر نوفمبر الماضي.
وقد بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال هذا العام 2026.16 نقطة في الثاني من يناير، مما يعني أن المؤشر تحرَّك في اتجاه صاعد مطرد، دون الكثير من الارتفاعات والانخفاضات.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر 1606 تريليون وون، مسجلةً بذلك نموًّا يقدَّر بنحو 300 تريليون عن العام الماضي.
وقد تدفقت أموال العديد من المستثمرين إلى سوق الأسهم الكورية الجنوبية في عام 2017.
ويُعزَى الاتجاه الصاعد للمؤشر كوسبي هذا العام إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي، والأداء القوي من جانب المصدرين الكوريين، وكذلك تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

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