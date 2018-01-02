صادرات كوريا الجنوبية تسجِّل أعلى مستوياتها في عام 2017

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 15.8% لتسجل أعلى مستوى لها، وهو 574 مليار دولار أمريكي في عام 2017.

ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الاثنين، بلغ حجم الصادرات 573.9 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 495.4 مليار في العام الأسبق.

وتُعَدُّ قيمة الصادرات لعام 2017 هي الأعلى على الإطلاق منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1956.

كما قفزت الواردات بنسبة 17.7%، لتصل إلى 478 مليار دولار، وبالتالي تجاوز حجم التجارة الكورية حاجز تريليون دولار للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وشكَّلت صادرات كوريا 3.6% من السوق العالمية، وهي أعلى نسبة تسجلها، كما ارتفع ترتيب صادراتها إلى المركز السادس، حيث ارتفعت درجتين لأعلى مقارنة بالعام الأسبق.

