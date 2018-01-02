السماح للمتداولين في العملات الافتراضية بسحب الأرباح عبر البنوك

قررت الحكومة الكورية أن تسمح للمتداولين في العملات الافتراضية بسحب الأموال من حساباتهم الافتراضية التي تحمل أسمائهم إلى البنوك الأخرى، ولكن سيتم حظر إيداع الأموال من تلك البنوك.

وقد توصلت السلطات المالية إلى هذه الإجراءات اليوم الثلاثاء، كجزء من خطوات المتابعة والخطوات التكميلية لجهود الحكومة الرامية إلى كبح جماح المضاربات باستخدام العملات الافتراضية.

وقررت السلطات السماح للمتداولين في عملة "بيت كوين" وغيرها من العملات الافتراضية بسحب أموالهم إلى حساباتهم البنكية، خوفًا من أن تؤدي التدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي إلى الحد من ممارسة هؤلاء المتداولين لحقوق الملكية الخاصة بهم.

ويسمح هذا الإجراء الخاص باستخدام الحسابات المصرفية ذات الأسماء الحقيقية التي تتطابق مع أسماء المتداولين لدى منصات التداول في عمليات الإيداع والسحب.