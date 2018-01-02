السماح للمتداولين في العملات الافتراضية بسحب الأرباح عبر البنوك

أكتب :

2018-01-02 15:26:59

تحديث :

2018-01-02 15:26:59

السماح للمتداولين في العملات الافتراضية بسحب الأرباح عبر البنوك

قررت الحكومة الكورية أن تسمح للمتداولين في العملات الافتراضية بسحب الأموال من حساباتهم الافتراضية التي تحمل أسمائهم إلى البنوك الأخرى، ولكن سيتم حظر إيداع الأموال من تلك البنوك.
وقد توصلت السلطات المالية إلى هذه الإجراءات اليوم الثلاثاء، كجزء من خطوات المتابعة والخطوات التكميلية لجهود الحكومة الرامية إلى كبح جماح المضاربات باستخدام العملات الافتراضية.
وقررت السلطات السماح للمتداولين في عملة "بيت كوين" وغيرها من العملات الافتراضية بسحب أموالهم إلى حساباتهم البنكية، خوفًا من أن تؤدي التدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي إلى الحد من ممارسة هؤلاء المتداولين لحقوق الملكية الخاصة بهم.
ويسمح هذا الإجراء الخاص باستخدام الحسابات المصرفية ذات الأسماء الحقيقية التي تتطابق مع أسماء المتداولين لدى منصات التداول في عمليات الإيداع والسحب.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Win.k KPOP PLUS
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>