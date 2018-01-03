22.9 مليار دولار استثمارات أجنبية في كوريا في العام الماضي

تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية مستوى 20 مليار دولار في العام الماضي، مسجلا أعلى رقم له على الإطلاق.

وقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغ 22 مليارا و940 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة مع العام الأسبق، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه حجم الاستثمارات الأجنبية في كوريا مستوى 20 مليار دولار.



ز 7 مليارات دولار للعام الثاني على التوالي رغم بعض وجود العناصر السلبية بما في ذلك غموض المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وسياسة الخروج من التخفيف الكمي للمصارف الأمريكية الأوربية.

وزاد حجم الاستثمارات الأمريكية في كوريا في العام الماضي بنسبة 21.5% مقارنة مع العام الأسبق ليبلغ 4 مليارات و710 ملايين دولار.

وتتميز الاستثمارات الأمريكية بزيادة الاستثمارات المشتركة، بما في ذلك دخول دولة ثالثة عبر شراء أسهم الشركات الكورية المتميزة بالقدرات التكنولوجية.



كما زاد حجم الاستثمارات اليابانية في كوريا في العام الماضي بنسبة 47.9% بالمقارنة مع العام الأسبق ليبلغ مليارا و840 مليون دولار. ويذكر أن اليابان ظلت تتمتع بنمو اقتصادي مستقر، كما شهدت توسع عمليات الدمج بين الشركات، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات اليابانية المباشرة في الخارج، بما في ذلك كوريا.

أما حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في كوريا فقد انخفض بنسبة 60.5% ليبلغ 810 ملايين دولار. ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى تعزيز الحكومة الصينية القيود الخاصة على تحويل العملات الأجنبية والقيود في مجالات الاستثمارات في الخارج، ولكن من المتوقع أن يعود الاستثمار الصيني في كوريا إلى التعافي لاحقا في ظل توفر مناخ التعاون بعد مؤتمر القمة الكوري الصيني الأخير.