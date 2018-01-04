الاحتياطي الكوري من النقد اﻷجنبي يحقق رقمًا قياسيًّا

سجل احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية ارتفاعًا جديدًا الشهر الماضي، على خلفية ضعف الدولار الأمريكي.

وقال البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن إجمالي قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 389.27 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر، بزيادة 2.02 مليار دولار عن الشهر الأسبق.

ويتجاوز هذا الرقم القياسي السابق وهو 387.25 مليار دولار أمريكي، الذي تم تسجيله في نوفمبر.

وقال البنك المركزي إن التراجع الأخير للدولار رفع من قيمة العملات غير الدولارية، عند تحويلها إلى العملة الأمريكية.

وتحتل كوريا الجنوبية المركز التاسع من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في العالم، وذلك منذ نهاية نوفمبر الماضي، بعد الصين واليابان وسويسرا والسعودية وتايوان وروسيا وهونغ كونغ والهند.

