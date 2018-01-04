وزارة المالية والبنك المركزي يعالجان مشكلة تقلب أسعار الصرف

قال وزير المالية "كيم دونغ يون" ومحافظ البنك المركزي "لي جو يول" إن مؤسستيهما سوف تتعاملان بنشاط في حالة وقوع تجاوز في سوق الصرف الأجنبي.

وأدلى المسؤولان بهذه التصريحات للصحفيين في سيول اليوم الخميس، بعد عقد إفطار عمل.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب انخفاض الدولار أمام الوون الكوري إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات، في أول أيام التداول لهذا العام أول من أمس الثلاثاء، حيث بلغ سعر الصرف للدولار الواحد 1060 وون.

وقال "لي" إن هناك مخاوف من زيادة قوة الوون، مؤكدا على أن البنك المركزي سوف يحترم سعر الصرف الذي يحدده العرض والطلب في السوق، لكنه سيتدخل بشكل نشط إذا كانت هناك دلائل على حدوث تجاوز أو إفراط في أسعار الصرف.

ومن جانبه قال الوزير "كيم" إن وزارة المالية تتفق تمامًا في الرأي مع البنك المركزي.



