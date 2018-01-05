الحكومة تؤكد أن مفاوضاتها التجارية مع واشنطن تركز على المصلحة الوطنية

قالت "يو ميونغ هي" رئيسة قسم السياسات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية ورئيس وفد التفاوض التجاري مع الولايات المتحدة إنها ستضع الأولوية على تحقيق المصلحة الوطنية في المفاوضات الخاصة بإجراء تعديل على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وأضافت "يو" في تصريح أدلت به للصحفيين أمس الخميس فور وصولها إلى واشنطن للمشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات أن الولايات المتحدة تهتم بتخفيف عجزها التجاري مع كوريا الجنوبية، خاصة في مجال السيارات.

ومن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة ضغوطا شديدة على الجانب الكوري لإجراء تعديل على اتفاقية التجارة الحرة ليتم بموجبها زيادة صادرات السيارات والمنتجات الزراعية والحيوانية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا على ضرورة إجراء تعديل على اتفاقية التجارة الحرة في الجولة الثانية من اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاقية والتي عقدت يوم الرابع من شهر أكتوبر من العام الماضي.