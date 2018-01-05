كوريا تسجل عجزا يبلغ 3.3 مليار دولار في رصيد الخدمات في نوفمبر

طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ حجم العجز في رصيد الخدمات 32.7 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، مسجلا بذلك رابع أكبر عجز في التاريخ.

وأشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات الدولي سجل فائضا يبلغ 7 مليارات و430 مليون دولار في نوفمبر وللشهر التاسع والستين على التوالى نتيجة لتمتع الصادرات الكورية بانتعاش خاصة أشباه الموصلات.

وأرجع التقرير السببب في الاستمرار في تسجيل عجز في رصيد الخدمات إلى العجز السياحي الناجم عن انخفاض عدد السياح الصينيين وزيادة عدد المسافرين الكوريين إلى الخارج، حيث بلغ حجم العجز السياحي مليارا و550 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي.

أما رصيد الإنشاءات فقد سجل فائضا تبلغ قيمته 560 مليون دولار في نوفمبر، أي أقل بـ240 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم الصادرات في نوفمبر 51 مليارا و480 مليون دولار، مسجلا بذلك زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي.