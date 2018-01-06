الحكومة ترفع من مساعدات الدولة لأصحاب الأعمال الصغيرة

حث وزير المالية "كيم دونغ يون" أصحاب الأعمال الصغيرة على عدم إقالة موظفيهم بسبب رفع الحد الأدنى للأجور، وحثهم على التقدم بطلب المساعدة من خلال برنامج دعم الدولة.

وتقدم "كيم" بهذا الطلب إلى أصحاب المقاهي والمطاعم التي زارها في منطقة "جونغ نو" في سيول أمس الجمعة.

وتعتزل الحكومة تمويل صندوق الاستقرار الوظيفي بقيمة ثلاثة تريليونات وون تقريبًا لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة الذين لديهم ما يقل عن ٣٠ موظفًا.

وتتلقى الحكومة طلبات الدعم من خلال نحو أربعة آلاف مكتب في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يستفيد نحو ثلاثة ملايين من أصحاب الأعمال من هذا البرنامج.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور لهذا العام بقيمة 16.4%، ليصل إلى 7350 وون في الساعة.

