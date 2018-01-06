إحراز تقدم طفيف في الجولة الأولى من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على مواقفهما وذلك في أول جولة من مفاوضات مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين سيئول وواشنطن.

هذا وبدأت الجولة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباح امس الجمعة في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن، وقد ترأس وفد التفاوض الكوري الجنوبي "يو ميونغ هي" مدير إدارة السياسات التجارية بوزارة التجارة، في حين ترأس الجانب الأمريكي مساعد الممثل التجاري الأمريكي "مايكل بيمان".



هذا وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول إن المحادثات ركزت على المجالات ذات الاهتمام المشترك والقطاعات الحساسة. وقال رئيس وفد التفاوض الكوري "يو ميونغ هي" للصحفيين بعد انتهاء الجولة الأولى إن الولايات المتحدة عبرت عن اهتمامها بقطاع السيارات.

يذكر أنه من المعروف أن كوريا الجنوبية عبرت عن اهتمامها بمجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة ومجال المعالجات التجارية، كما أوضحت موقفها من القطاعات الحساسة بمافي ذلك التجارة في المنتجات الزراعية والسمكية.

وكان رئيس الوفد الكوري قد تحدث للصحفيين فور وصوله واشنطن اول امس الخميس حيث تعهد باعطاء اولوية للمصلحة الوطنية والسعي لتحقيق توازن المصالح مع الولايات المتحدة.



ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فإن الممثل التجاري الأمريكي "روبرت ليثيسر" وعقب انتهاء الجولة الأولى علق قائلا إنه مازال هناك الكثير من العمل يتعين انجازه قبل التوصل إلى اتفاق يخدم المصالح الاقتصادية للشعب الأمريكي. وأضاف أنه يريد "تجارة عادلة ومتبادلة" بين البلدين متعهدا بالمضي قدما بأسرع ما يمكن لتحقيق هذا الهدف.

الجدير بالذكر أن المفاوضات سوف تستمر كل ثلاثة او اربعة اسابيع وسيكون مكان انعقادها بالتناوب بين سيئول وواشنطن، لكن من غير الواضح ما اذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أنه كان قد تم سابقا التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في العام 2012.

