مؤشر كوسداك يسجل أعلى مستوى منذ 10 سنوات

تجاوز مؤشر "كوسداك" التقني في كوريا الجنوبية مستوى 830 نقطة في جلسة اليوم، حيث أغلقت السوق اليوم الاثنين عند مستوى 839.1 نقطة، بارتفاع مقداره 11.63 نقطة مقارنة بيوم السبت الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مؤشر "كوسداك" مستوى 830 نقطة منذ شهر يوليو من عام 2007.

أما مؤشر البورصة الكورية "كوسبي" فقد ارتفع بنسبة 0.63% ليصل إلى 2513.28 نقطة.

وأرجع المراقبون الاقتصاديون السبب في ارتفاع مؤشر البورصة الكورية إلى تمتع سوق البورصة الأمريكية بارتفاع كبير في أواخر الأسبوع الماضي، نتيجة للتوقعات بتعافي الاقتصادي الأمريكي خلال هذا العام.