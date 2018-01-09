اتهامات لكوريا الشمالية بقرصنة العملات الإلكترونية

قالت شركة أمريكية للأمن السيبراني إنها عثرت على تطبيق يقوم بتثبيت تعليمات برمجية من أجل قرصنة العملات الافتراضية وإرسالها إلى كوريا الشمالية.

وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شركة الأمن السيبراني الأمريكية "أليان فولت"، أمس الاثنين، إن التطبيق الإلكتروني الذي تم إنشاؤه يوم 24 ديسمبر، يستخدم أجهزة الكمبيوتر المصابة من أجل قرصنة العملات الإلكترونية "مونيرو" وإرسالها إلى جامعة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ.

وأشار التقرير إلى أن كلمة السر التي استخدمها القراصنة في هذه العملية كانت مكونة من ثلاثة حروف، هي: "ك ج أ" التي يبدو أنها الأحرف الأولى من اسم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". ويذكر أنه على عكس النظم القائمة على نظام "بيتكوين"، فإن نظام العملة الافتراضية "مونيرو" لا يقوم بالتتبع العلني للأشخاص الذين يرسلون ويستلمون النقد، مما يجعلها الأفضل بالنسبة لأولئك الذين يريدون عدم الكشف عن هويتهم.

ونقل التقرير أيضا عن موقع "تك كرانش" الأمريكي المتخصص في الشؤون التكنولوجية أن قراصنة من كوريا الشمالية قد ظلوا يستهدفون سرقة العملات الافتراضية من أجل توفير دخل بديل، وسط العقوبات الدولية القوية المغروضة على بيونغ يانغ.