نفقات سام سونغ تتجاوز نفقات إكسون وشل معا

قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن النفقات الرأسمالية لشركة سام سونغ الكورية للإلكترونيات في العام الماضي، قد تجاوزت كل الشركات الأخرى التي لديها أسهم متداولة بين الجمهور.

ونقل التقرير عن شركة الاستثمارات المالية "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجانس" أمس الثلاثاء، قولها إن شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة قد أنفقت 44 مليار دولار في العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف استثماراتها فى المنشآت الجديدة أو القائمة التي تصنّع أشباه الموصلات وشاشات العرض وغيرها من المنتجات.

وأشار التقرير إلى أن حجم إنفاق سام سونغ قد تجاوز حجم إنفاق شركتي النفط العملاقتين "إكسون موبيل" و"رويال داتش شل" مجتمعتيْن، كما أنه أكبر بنسبة 50% من إنفاق شركة "بتروتشاينا" الصينية للنفط، التي جاءت في المرتبة الثانية. وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذا يعتبرا مثالا صارخا على الطريقة التي قامت من خلالها شركات التكنولوجيا والاتصالات برفع الاستثمارات الصناعية العالمية. وأضاف التقرير أن استثمارات سام سونغ تركزت على شاشات الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة الرقمية للهواتف الذكية، مشيرا إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الرقائق الرقمية والناتج عن النقص في المعروض، قد أعطى تأثيرا أقوى لسام سونغ في سلسلة التوريد العالمية.



