البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2018

أكتب :

2018-01-10 12:02:15

تحديث :

2018-01-10 12:02:15

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2018

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى 3,1%، بعدما كانت تلك التوقعات 2,9% في شهر يونيو من العام الماضي.
وأرجع البنك الدولي قراره هذا إلى الانتعاش فى الاستثمارات فى الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى، وزيادة صادرات المواد الخام من بعض الدول مثل البرازيل وروسيا.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي حول "الآفاق الاقتصادية العالمية" أمس الثلاثاء، حافظ البنك على توقعاته للنمو بالنسبة للبلدان الناشئة عند مستوى 4,5% لهذا العام، ورفع تقديراته لنموها في عامي 2019 و2020 إلى 4,7%.
ومن بين الدول الناشئة، توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6,4%، بينما توقع للهند نموا بنسبة 7,3%.

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