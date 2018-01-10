2017 يشهد أكبر حجم من استثمارات الأجانب في البورصة الكورية

تبين أن العام الماضي 2017 قد شهد أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم الكورية منذ 5 سنوات، حيث اشترى الأجانب كميات كبيرة من الأسهم والسندات الكورية اعتقادا منهم بثبات نمو الاقتصاد الكوري.

جاء ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي الكوري اليوم بعنوان "توجهات الأسواق المالية وأسعار الصرف في ديسمبر 2017".

وطبقا للتقرير دخل إلى سوق الأسهم والسندات الكورية في العام الماضي مبلغ 19 مليارا و500 مليون دولار، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية على سوق الأسهم الكورية ظل يتم شهريا باستمرار باستثناء شهري أغسطس وسبتمبر اللذين شهدا تصاعد المخاطر الكورية الشمالية، وأيضا شهر ديسمبر الذي شهد عمليات استرداد الأرباح.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي أن الفضل في ذلك يرجع إلى استمرار توجهات الاستثمار بشكل إجمالي في أسواق المال الدولية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد الكوري.

وأضاف التقرير أنه قد تدفق على كوريا خلال العام الماضي 11 مليارا و450 مليون دولار من أموال الأسهم، و8 مليارات و50 مليون دولار من أموال السندات.