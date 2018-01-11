الحكومة تعلن عن مزايا ضريبية للمستثمرين في كوسداك

من المقرر أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية ما يصل إلى 3 ملايين وون في صورة مزايا ضريبية، للمستثمرين الأفراد في الأسهم، في سوق كوسداك المصغر ضمن البورصة الكورية.

وأعلن وزير المالية "كيم دونغ يون" هذا الإجراء خلال اجتماع للوزارات المعنية بالاقتصاد اليوم الخميس، حيث قال إن الحكومة سوف تدعم بنشاط النمو الابتكاري من خلال تنشيط سوق كوسداك.

وأوضح أن الحكومة تستهدف جعل كوسداك سوقًا صحيحة وموثوقًا فيها، وأن تصبح بمثابة الإطار الأساسي لتعزيز إقامة الشركات الاستثمارية.

وفي هذا السياق، ستطلق السلطات المالية مؤشرًا جديدًا يضم كلا من الشركات المدرجة في مؤشر كوسبي ومؤشر كوسداك، الشهر القادم.

كما ستقوم البورصة الكورية ومؤسسة كوريا للأوراق المالية بتشكيل صندوق بقيمة 300 مليار وون للاستثمار في الشركات المدرجة في مؤشر كوسداك، والتي قللت من قيمة الأسهم في المؤشر.

