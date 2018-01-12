الكشف عن مبنى الركاب الثاني في مطار إنتشون الدولي

كشفت شركة مطار إنتشون الدولي اليوم الجمعة عن مبنى الركاب الثاني في مطار إنتشون الدولي للجمهور، قبل أن يتم افتتاح المبنى بشكل رسمي يوم الثامن عشر من شهر يناير الجاري.

ويجيء افتتاح المبنى الثاني للركاب بعد 17 عاما من افتتاح المبنى الأول، وسوف يمكّن مطار إنتشون من استقبال 72 مليون مسافر والتعامل مع 5 ملايين طن من الشحنات سنويا.

وسيتم من خلال المبنى الجديد إجراءات السفر بصورة مستقلة عن مبنى الركاب الأول.

الجدير بالذكر أن مطار إنتشون تم افتتاحه في شهر مارس من عام 2001، وقد شهد زيادة في عدد مستخدميه بنسبة 7.5% سنويا، إلى أن بلغ هذا العدد 62 مليون شخص في العام الماضي، بعد أن كان قد تجاوز 40 مليون شخص في عام 2013 ، و50 مليون شخص في عام 2016.

وضمن الجهود الرامية إلى مواجهة العدد المتزايد من المسافرين عبر مطار إنتشون الدولي، بدأ العمل في بناء المبنى الثاني للركاب في شهر يونيو من عام 2009، وانتهى العمل فيه خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، مختتما إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع توسيع مطار إنتشون.