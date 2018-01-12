تعافي الاقتصاد الكوري نتيجة لزيادة الإنتاج والاستهلاك

طبقا لتقرير شهري أخير صادر عن وزارة المالية الكورية، يتمتع الاقتصاد الكوري حاليا بانتعاش نتيجة لزيادة الإنتاج والاستهلاك والاستثمارات في المنشآت الصناعية وسط الاستمرار في وتيرة زيادة حجم الصادرات.

وكان التقرير الصادر في شهر ديسمبر من العام الماضي قد أشار إلى أن الاقتصاد الكوري يتمتع بانتعاش بفضل زيادة حجم الصادرات الناجم عن تعافي الاقتصاد العالمي.

وتوقع التقرير الأخير أن يستمر الاقتصادي الكوري في التمتع بالانتعاش، مشيرا إلى أنه مازالت هناك عوامل قد تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي الكوري، منها انخفاض عدد التوظيف في المجالات الخدمية، والقضايا التجارية المعلقة، وإضراب العمال في قطاع صناعات السيارات.