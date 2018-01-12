تقديم دعم مالي للشركات الخاسرة من تعليق التعاون الاقتصادي بين الكوريتين

أكتب :

2018-01-12 14:46:19

تحديث :

2018-01-12 15:55:22

تقديم دعم مالي للشركات الخاسرة من تعليق التعاون الاقتصادي بين الكوريتين

قررت الحكومة الكورية الجنوبية تقديم دعم مالي يبلغ 18.3 مليار وون ، أي ما يعادل حوالة 17.2 مليون دولار للشركات الخاسرة من تعليق برامج التعاون الاقتصادي بين الكوريتين والتي يصل عددها إلى ألف شركة.
وجاء هذا القرار في اجتماع عقدته لجنة تنفيذ التبادلات والتعاون بين الكوريتين أمس الخميس، حيث ستقوم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية بتقديم ما يتراوح بين 5 ملايين و40 مليون وون لكل شركة حسب إنجازاتها السابقة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم دعم مالي مباشر للشركات التي تعرضت لخسائر مالية نتيجة لحظر التعاون والتبادل الاقتصادي مع كوريا الشمالية إثر حادثة إغراق السفينة "تشون آن" في عام 2010 ، وتعليق الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ في عام 2008.

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